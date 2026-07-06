Hasil Piala Dunia 2026: Brasil Dipukul Norwegia di 16 Besar
jpnn.com - NEW JERSEY - Juara lima kali Piala Dunia Brasil kandas di 16 Besar Piala Dunia 2026, kalah dari Norwegia.
Pada pertemuan bilateral di New York/New Jersey Stadium, New Jersey yang berakhir Senin (6/7) subuh WIB itu, Brasil kalah 1-2.
"Dua gol brilian Erling Haaland mengamankan kemenangan terbaik dalam sejarah sepak bola Norwegia," ulasan awak FIFA.
Haaland bersinar lantaran permainan kolektif Norwegia, termasuk penampilan Pria di Bawah Mistar mereka, Orjan Nyland, yang tampil cemerlang.
fifa
"Saya pikir setiap warga negara Norwegia dapat menikmati ini. Itu benar-benar pertandingan yang menegangkan. Hasilnya bisa saja berbeda," tutur Pelatih Norwegia Stale Solbakken.
"Kami memainkan permainan yang solid dan taktis. Kami melakukan beberapa kesalahan yang bisa saja merugikan kami. Tapi secara keseluruhan, kemenangan berpihak kepada kami, dan kami harus sangat bangga akan hal ini,: imbuhnya.
Norwegia pun lulus ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Norwegia pun lulus ke perempat final Piala Dunia 2026. Sesaat lagi bergulir Meksiko vs Inggris.
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