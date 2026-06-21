Piala Dunia 2026: Detik-Detik Gol ke-4 Jepang Bersarang di Gawang Tunisia

jpnn.com - MONTERREY - Jepang tak mau jauh dari Belanda di klasemen Grup F Piala Dunia 2026.

Setelah dua tim bertemu pada MD1 dan berbagi skor 2-2, Jepang dan Belanda sama-sama memetik kemenangan telak di MD2.

Belanda lebih dahulu, menang 5-1 dari Swedia, Ahad (21/6) dini hari WIB.

Kemudian Jepang menundukkan Tunisia 4-0 di Monterrey beberapa saat lalu.

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Gol ke-4 Jepang layak menjadi sorotan.

Dicetak oleh Ayase Ueda di menit ke-83. Itu brace-nya pada laga tadi.

Menerima umpan dari Kaishu Sano, Ayase tampak harus berjuang mencapai bola.