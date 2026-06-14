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Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Ahad Subuh, Brasil Vs Maroko 1-1, Belum Selesai

Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Ahad Subuh, Brasil Vs Maroko 1-1, Belum Selesai
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Penyerang Maroko Ismael Saibari (kanan) mencetak gol ke gawang Brasil dalam pertemuan bilateral di Grup C Piala Dunia 2026, di New Jersey. Foto: Timothy A Clary/AFP

jpnn.com - NEW JERSEY – Dua gol tercipta pada babak pertama pertemuan Brasil vs Maroko di Grup C Piala Dunia 2026 yang digelar di New York/New Jersey Stadium, New Jersey, Ahad (14/6) pagi WIB.

Maroko si Raja Afrika unggul lebih dahulu melalui gol indah hasil kerja sama Brahim Diaz dengan Ismael Saibari pada menit ke-21.

Diaz memberi umpan manja, Saibari menyelesaikannya dengan cerdas.

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Brasil menyamakan kedudukan setelah jeda minum.

Atraksi Vinicius Junior berbuah gol pada menit ke-32.

Skor 1-1 bertahan hingga wasit dari Slovenia Slavko Vincic memberi tanda half time.

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Entah apa yang terjadi di babak kedua.

Pada laga lain, dari Grup B, wakil Asia Qatar menahan Swiss 1-1, membuat persaingan di pul yang juga dihuni Kanada serta Bosnia-Herzegovina bakal penuh perhitungan.

Skor 1-1 pada laga Brasil vs Maroko di Grup C Piala Dunia 2026 bertahan hingga turun minum. Babak kedua...

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