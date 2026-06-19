Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Jumat Pagi: Rekor Kanada Berlipat-lipat
jpnn.com - VANCOUVER - Salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berpesta gol di matchday 2 Grup B Piala Dunia 2026, di BC Place Vancouver, Jumat (19/6) pagi WIB.
Kanada menang 6-0 dari Qatar. "Kami menunjukkan kepada dunia siapa Kanada sebenarnya, bagaimana semangat juang yang kami miliki," kata Cyle Larin di laman FIFA.
Larin mencetak satu dari enam gol Kanada.
Rekan Larin, Jonathan David, mengukir hattrick alias sama hebatnya dengan Lionel Messi yang mencetak tiga gol Argentina saat menghadapi Aljazair di Grup J. David pun menjadi pemain pertama tuan rumah PD yang mencetak hattrick di kandang sendiri sejak Geoff Hurst untuk Inggris pada 1966.
fifa
Qatar sendiri harus bermain dengan sembilan pemain sejak menit ke-51.
Laga ini juga diwarnai cederanya pemain Kanada, Ismael Kone. Kabarnya; patah kaki.
"Cedera Ismael Kone menyakitkan dan emosional, tetapi kami kembali ke lapangan dan menyelesaikan pekerjaan. Swiss sudah di depan mata dan pekerjaan kami belum selesai," tutur Larin.
Swiss menang, Kanada juga menang di Grup B Piala Dunia 2026. David sama dengan Messi.
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