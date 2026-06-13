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Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Sabtu Subuh, Ada Rekor

Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Sabtu Subuh, Ada Rekor
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Kiper Bosnia-Herzegovina Nikola Vasilj berduel dengan penyerang Kanada Tani Oluwaseyi pada pertemuan kedua tim di Grup B Piala Dunia 2026, di Toronto Stadium, Toronto. Foto: Cole Burston/AFP

jpnn.com - TORONTO - Satu dari tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, gagal mengikuti jejak sesama sahibulbait, Meksiko.

Kanada yang berada di Grup B tak bisa meraih kemenangan pada laga pertama mereka.

Berhadapan dengan Bosnia-Herzegovina di Toronto Stadium, Sabtu (13/6) dini hari WIB, Kanada harus puas dengan hasil 1-1.

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Namun, itu merupakan rekor tersendiri buat Kanada.

Itulah poin pertama Kanada di Piala Dunia, dalam tiga kali keikutsertaan, yakni 1986, 2022, dan 2026.

Kanada mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun di turnamen final Piala Dunia.

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Pada laga melawan Bosnia-Herzegovina tadi, Kanada tertinggal lebih dahulu, sebelum Cyle Larin menyamakan kedudukan.

"Ini istimewa bagi saya. Mencetak gol ketika Kanada membutuhkan. Kami bermain di kandang dan perlu mendorong batas kemampuan," tutur Larin di halaman FIFA.

Dua dari tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 sudah merumput, satu lagi nih bentar lagi mau main.

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