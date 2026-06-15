Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Senin Subuh: Jepang Tahan Belanda, Jerman Vs Curacao Sempat 1-1

jpnn.com - DALLAS – Jepang menahan Belanda pada pertemuan mereka di Grup F Piala Dunia 2026, di Dallas Stadium, Dallas, Senin (15/6) subuh WIB.

Dua kali tertinggal, Jepang memaksakan hasil 2-2.

"Saya kecewa karena kami gagal menang. Meskipun kami tertinggal dua kali, para pemain tidak pernah menyerah. Jadi, satu poin ini agak mengecewakan karena kami sudah punya rencana, dan jalan," ujar Pelatih Jepang Hajime Moriyasu di laman FIFA.

"Kami bermain dengan sabar dalam bertahan, bersama saat menyerang. Semua jalan. Namun, kami gagal menang," imbuhnya.

fifa

Sementara itu, beberapa jam sebelumnya, Tim Panser Jerman menggilas debutan Piala Dunia Curacao 7-1.

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Laga Jerman vs Curacao itu juga menandai rekor Manuel Neuer.

Karyawan Bayern Muenchen itu berusia 40 tahun dan 79 hari; menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lothar Matthaus.