Hasil Piala Dunia 2026: Jerman Kalah dari Ekuador, Lalu Apa yang Terjadi?

jpnn.com - NEW JERSEY - Jerman tumbang 1-2 di tangan Ekuador pada matchday 3 atau terakhir Grup E Piala Dunia 2026.

Pada laga di New Jersey, Jumat (26/6) dini hari WIB itu, Tim Panser Jerman unggul lebih dahulu.

Namun, Ekuador yang butuh kemenangan demi lulus ke 32 Besar, tampil gila, bangkit, dan menang.

Hasil itu membuat Jerman tetap ke 32 Besar menyandang status juara grup.

fifa

Pantai Gading (Cote d'Ivoire/CIV) yang menang dari Curacao, berada di posisi runner up, sedangkan Ekuador bisa dipastikan menjadi salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik yang mendapat akses ke 32 Besar.

"Kami memulai dengan baik, tetapi kemudian kami terlalu mudah kehilangan bola dan terus memberi mereka kesempatan. Kami memudahkan mereka dan membiarkan mereka berkembang dalam permainan. Di babak kedua, kekalahan itu memang pantas kami terima," tutur Kapten Jerman Joshua Kimmich kepada ARD. (jpnn/fifa)