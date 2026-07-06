Hasil Piala Dunia 2026: Meksiko Vs Inggris Dramatis & Fantastis

jpnn.com - MEXICO CITY – Duel Meksiko vs Inggris pada 16 Besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Senin (6/7) siang WIB berakhir dengan lima gol.

Laga sengit itu diwarnai dua penalti dan satu kartu merah.

Perebutan tiket perempat final -melawan Norwegia, itu dramatis sejak awal.

Laga sempat ditunda karena faktor cuaca yang dianggap tak bersahabat untuk keselamatan penonton.

Intensitas tinggi, kartu kuning di menit pertama, cekcok, dan banyak momen yang membuat pertandingan menjadi menarik dan tegang.

Lima gol yang tercipta pun sarat cerita.

Dua di antara lima gol itu lahir dari titik penalti. Masing-masing tim mendapat jatah.

Inggris bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-54, tetapi dengan sepuluh pemain justru bisa unggul menjadi 3-1.