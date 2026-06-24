Hasil Piala Dunia 2026: Panama Tereliminasi, Kroasia Buka Peluang Masuk 32 Besar

jpnn.com - TORONTO - Kroasia membuka asa lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dari Panama, pada matchday 2 Grup L.

Pada laga di Toronto Stadium, Toronto, Rabu (24/6) pagi WIB itu, Kroasia menang tipis berkat sebiji gol dari pemain pengganti, Ante Budimir, di menit ke-54.

Laga tersebut pun menjadi penanda penampilan ke-200 Luka Modric bersama Kroasia.

Peluang Kroasia si finalis Piala Dunia 2018 itu untuk melaju ke 32 Besar PD 2026 terbuka lebar lantaran pada laga sebelumnya di grup ini, Inggris dan Ghana hanya bermain imbang tanpa gol.

Pada matchday 3 atau terakhir grup, Kroasia akan menghadapi Ghana, sementara Panama yang sudah terelimanasi, menjumpai Inggris.

Kroasia bisa lulus ke fase gugur sebagai juara, runner up grup, atau mungkin salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik. (fifa/jpnn)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Selasa, 24/6 pukul 07.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Grup F: Belanda vs Swedia 5-1

Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1

Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0

Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4

Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0

Grup G: Belgia vs Iran 0-0

Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2

Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3

Grup J: Argentina vs Austria 2-0

Grup I: Prancis vs Irak 3-0

Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2

Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2

Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0

Grup L: Inggris vs Ghana 0–0

Grup L: Panama vs Kroasia 0–1

Jadwal Rabu (24/6)

Grup K: Kolombia vs Kongo – kick off 09.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1)

B: 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)

E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (1) | 4. Curacao (1)

F: 1. Belanda (4) | 2. Jepang (4) | 3. Swedia (3) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Mesir (4) | 2. Iran (2) | 3. Belgia (2) | 4. Selandia Baru (1)

H: 1. Spanyol (4) | 2. Uruguay (2) | 3. Tanjung Verde (2) | Arab Saudi (1)

I: 1. Prancis (6) | 2. Norwegia (6) 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)

K: 1. Portugal (4) | 2. Kolombia (3) | 3. Kongo (1) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (4) | 2. Ghana (4) | 3. Kroasia (3) | 4. Panama (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

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