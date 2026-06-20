Hasil Piala Dunia 2026: Paraguay Menang, Turki Tereliminasi

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Turki menjadi korban kedua ganasnya penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Melakoni matchday 2 Grup D di San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, Sabtu (20/6) siang WIB, Turki kalah lagi di saat wajib menang lantaran pada matchday 1 grup, Turki kalah 0-2 dari Australia.

Turki menghadapi Paraguay -yang juga wajib menang jika masih mau menjaga peluang masuk 32 Besar. Pada MD1, Paraguay kalah 1-4 dari Amerika Serikat.

Sejak awal Turkiye vs Paraguay langsung penuh drama, di bawah ini beberapa di antara momen-momen gila pada laga tadi:

Paraguay mencetak gol melalui Matias Galarza, belum genap pertandingan berdurasi dua menit. Untuk sementara, itu gol tercepat di PD 2026.

Laga Turki vs Paraguay menjadi pertandingan pertama berlakunya aturan keras (kartu merah) buat pemain yang menutup mulutnya dengan anggota tubuh lain atau seragam, saat sedang berkonfrontasi dengan lawan.

Bunyi peraturannya:Kartu merah karena menutup mulut: Untuk menghentikan perilaku konfrontatif atau menghina yang tersembunyi dari pembacaan bibir, setiap pemain yang menutup mulutnya dengan tangan, lengan, atau bajunya saat berkonfrontasi dengan lawan akan diberi kartu merah.

Bunyi peraturannya:Kartu merah karena menutup mulut: Untuk menghentikan perilaku konfrontatif atau menghina yang tersembunyi dari pembacaan bibir, setiap pemain yang menutup mulutnya dengan tangan, lengan, atau bajunya saat berkonfrontasi dengan lawan akan diberi kartu merah. Kiper yang terlalu lama mengulur waktu saat tendangan gawang pun tak ada ampun. Diberi tendangan sudut buat tim lawan.

Asisten pelatih Paraguay dan pelatih Turkiye mendapat kartu kuning.

Hasil laga Turki vs Paraguay 0-1. Itu membuat Amerika Serikat yang sudah menang dua kali (4-1 vs Paraguay dan 2-0 vs Australia) berhak menyandang status juara Grup D, apa pun hasil MD3 nanti.

Sementara itu, Turkiye yang di awal turnamen termasuk menjadi perhatian; jadi Kuda Hitam, kini tereliminasi mengikuti jejak Haiti. (jpnn/fifa)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Sabtu, 20/6 pukul 07.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1)

B: 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)

E: 1. Jerman (3) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (0) | 4. Curacao (0)

F: 1. Swedia (3) | 2. Jepang (1) | 3. Belanda (1) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Selandia Baru (1) | 2. Iran (1) | 3. Belgia (1) | 4. Mesir (1)

H: 1. Uruguay (1) | 2. Arab Saudi (1) | 3. Spanyol (1) | 4. Tanjung Verde (1)

I: 1. Norwegia (3) 2. Prancis (3) | 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (3) | 2. Austria (3). 3. Yordania (0) | 4. Aljazair (0)

K: 1. Kolombia (3) | 2. Kongo (1) | 3. Portugal (1) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (3) | 2. Ghana (3) | 3. Panama (0) | 4. Kroasia (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

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