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Hasil Piala Dunia 2026: Portugal Vs Kroasia Berakhir Sangat Dramatis

Hasil Piala Dunia 2026: Portugal Vs Kroasia Berakhir Sangat Dramatis
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Cristiano Ronaldo mencetak gol Portugal dari titik penalti pada laga melawan Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - TORONTO - Laga sengit Portugal vs Kroasia pada 32 Besar Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium, Toronto, Jumat (3/7) pagi WIB berakhir dengan dramatis.

Portugal menang 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu dan ada empat gol (dua milik Portugal, 2 Kroasia) yang dianulir berkat bantuan VAR.

Gol Portugal dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan oleh pemain pengganti, Goncalo Ramos.

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Kroasia mencetak gol lebih dahulu melalui pemain senior Ivan Perisic pada menit ke-53.

Portugal lalu bangkit, mengurung Kroasia dan akhirnya mendapat penalti.

Ronaldo yang menjadi algojo sukses menunaikan tugasnya pada menit ke-68.

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Itu gol pertama Ronaldo di fase babak gugur Piala Dunia.

Keputusan Pelatih Portugal Roberto Martinez memasukkan Goncalo Ramos berbuah manis.

Laga 32 Besar Piala Dunia 2026 Portugal Vs Kroasia menegangkan dan berakhir dramatis.

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