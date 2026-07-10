Hasil Piala Dunia 2026 Prancis Vs Maroko & Pengakuan Ouahbi

jpnn.com - BOSTON - Kylian Mbappe menunjukkan kepatutannya sebagai Kapten Prancis pada pertemuan dengan Maroko dalam perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Boston, Jumat (10/7) subuh WIB.

Mbappe sempat gagal menunaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti di menit ke-25, tendangannya dimentahkan Pria di Bawah Mistar Maroko Yassine 'Bono' Bounou.

Bono tampil keren di babak pertama, mengukir empat-lima saves lainnya yang membuat pasukan Prancis tak kunjung memasukkan si kulit bundar ke gawang Maroko. Kosong kosong di babak pertama.

Namun, kegagalan menjadi algojo penalti membuat Mbappe meledak di babak kedua.

Mbappe mencetak satu gol dan satu assist. Gol di menit ke-60, dan asistensi untuk Ousmane Dembele di menit ke-66. Maroko 'selesai' setelah gol kedua.

Gol Mbappe tadi adalah gol ke-20 dalam kariernya di Piala Dunia dan tercipta dalam pertandingan ke-20 dia di turnamen empat tahunan tersebut.

Itu gol ke-8 Mbappe di PD 2026.

Buat Dembele, gol tadi yang ke-5 di Piala Dunia 2026. Memang ngeri lini depan Prancis kali ini.