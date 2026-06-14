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Hasil Piala Dunia 2026: Pukul Turki, Australia Tempel AS

Hasil Piala Dunia 2026: Pukul Turki, Australia Tempel AS
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Pemain Australia Connor Metcalfe memastikan keunggulan timnya dari Turkiye menjadi 2-0 pada pertemuan di Grup D Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - VANCOUVER – Australia membukukan kemenangan di matchday 1 Grup D Piala Dunia 2026.

Berhadapan dengan Turki di BC Place Vancouver, Vancouver, Minggu (14/6) siang WIB, tetangga Indonesia itu menang 2-0.

Gol-gol Australia bersumber dari Nestory Irankuda (menit ke-27) dan Connor Metcalfe (75).

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Pada Piala Dunia empat tahun lalu di Qatar, Australia menembus 16 Besar (babak gugur pertama, saat itu kontestan PD masih 32 negara)

Kemenangan melawan Turki tadi membuat Australia menempel Amerika Serikat di klasemen Grup D. AS masih unggul jumlah gol.

Pada MD2 penyisihan grup, Australia ketemu USA, sedangkan Turki menghadapi Paraguay. (fifa/jpnn) 

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Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Minggu, 14 Juni pukul 13.00 WIB)
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Jadwal Senin (15/6)
Grup E: Jerman vs Curacao Kick Off 00.00 WIB
Grup F: Belanda vs Jepang Kick Off 03.00 WIB
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador Kick Off 06.00 WIB
Grup F: Swedia vs Tunisia Kick Off 09.00 WIB
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde Kick Off 23.00 WIB

Grup Piala Dunia 2026
A: Meksiko, Afrika Selatan, Korea, Ceko
B: Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Swiss
C: Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
D: Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
E: Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador
F: Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia
G: Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
H: Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay
I: Prancis, Senegal, Irak, Norwegia
J: Argentina, Aljazair, Austria, Yordania
K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama
Juara + Runner Up masing-masing grup lulus ke 32 Besar, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik

Tetangga Indonesia, Australia, mencatat kemenangan pertama di penyisihan grup Piala Dunia 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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