Hasil Piala Dunia 2026 Sampai Kamis Subuh: Inggris Berjaya, Portugal Tanda Tanya

jpnn.com - DALLAS - Salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026, Inggris, memulai perjuangannya dengan mulus.

Menghadapi rival kuat di Grup L, Kroasia, di Dallas, Kamis (18/6) dini hari WIB, Inggris menang 4-2.

Satu dari empat gol Tim Tiga Singa merupakan penalti Harry Kane.

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Itu membuat Kane menjadi pencetak gol penalti terbanyak (tidak termasuk adu penalti) dalam sejarah Piala Dunia, dengan lima gol.

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“Pujian untuk pelatih (Thomas Tuchel), yang memberikan pidato di jeda babak pertama seolah-olah mengatakan, jika kami kalah, maka kami kalah dengan cara kami sendiri," ujar Kane.

"Kami pun tampil lebih baik di babak kedua. Bermain habis-habisan melawan tim kuat. Anda tahu bagaimana rasanya memenangi pertandingan pertama di turnamen besar, melawan tim papan atas. Sungguh bagus," imbuhnya.

Sebelum laga Inggris vs Kroasia, di pul lain, salah satu tim favorit lainnya, Portugal, gagal memetik kemenangan.