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Hasil Piala Dunia 2026 Sampai Kamis Subuh: Inggris Berjaya, Portugal Tanda Tanya

Hasil Piala Dunia 2026 Sampai Kamis Subuh: Inggris Berjaya, Portugal Tanda Tanya
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Kapten Inggris Harry Kane (9) mencetak dua dari empat gol timnya ke gawang Kroasia pada laga di Grup L Piala Dunia 2026. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - DALLAS - Salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026, Inggris, memulai perjuangannya dengan mulus.

Menghadapi rival kuat di Grup L, Kroasia, di Dallas, Kamis (18/6) dini hari WIB, Inggris menang 4-2.

Satu dari empat gol Tim Tiga Singa merupakan penalti Harry Kane.

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Itu membuat Kane menjadi pencetak gol penalti terbanyak (tidak termasuk adu penalti) dalam sejarah Piala Dunia, dengan lima gol.

Hasil Piala Dunia 2026 Sampai Kamis Subuh: Inggris Berjaya, Portugal Tanda Tanyafifa

“Pujian untuk pelatih (Thomas Tuchel), yang memberikan pidato di jeda babak pertama seolah-olah mengatakan, jika kami kalah, maka kami kalah dengan cara kami sendiri," ujar Kane.

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"Kami pun tampil lebih baik di babak kedua. Bermain habis-habisan melawan tim kuat. Anda tahu bagaimana rasanya memenangi pertandingan pertama di turnamen besar, melawan tim papan atas. Sungguh bagus," imbuhnya.

Sebelum laga Inggris vs Kroasia, di pul lain, salah satu tim favorit lainnya, Portugal, gagal memetik kemenangan.

Salah satu gol pada laga Inggris vs Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026, gol penalti, terukir menjadi rekor unik.

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