Hasil Piala Dunia 2026 Senin Siang: Tanjung Verde Ukir Rekor, Mesir Pimpin Klasemen

jpnn.com - VANCOUVER - Mesir mengantongi peluang sangat besar untuk lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Selandia Baru pada matchday 2 Grup G.

Pada laga di BC Place Vancouver, Vancouver yang selesai pada Senin (22/6) siang WIB itu, Mesir menang comeback 3-1.

Itu merupakan kemenangan pertama Mesir di semua Piala Dunia.

Hasil yang membuat Mohamed Salah dan teman-teman memimpin klasemen dengan empat poin (pada MD1 Mesir imbang 1-1 dengan Belgia).

fifa

Persaingan di grup ini masih ketat hingga matchday terakhir, lantaran Belgia dan Iran memiliki poin sama, dan Selandia Baru pun punya satu poin.

Sementara itu, di Grup H, Cape Verde atau Tanjung Verde mengukir rekor berlipat-lipat.

Sebagai tim debutan Piala Dunia, Tanjung Verde telah meraih poin pertamanya di World Cup setelah menahan juara Piala Dunia 2010 Spanyol 0-0 pada MD1 Grup H.