jpnn.com - VALENCIA - Marc Marquez menjadi sorotan utama hari pertama MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Jumat (27/11).

Sebelum turun melakoni Free Practice 1, Marc mengumumkan pensiun. MotoGP Valencia 2026 akan menjadi MotoGP terakhir buat Marc Marquez.

Pada sesi practice -yang menjadi klasifikasi kulifikasi, Marc malah mengukir rekor secara dramatis.

Tak ada tanda-tanda Marc akan menjadi yang paling kencang pda practice.

Di awal sesi, pembalap bernomor motor 93 itu terlihat biasa saja.

Marc sempat di luar Top 10 (yang menjadi syarat lulus ke kualifikasi utama).

Mungkin sudah banyak yang menyimpulkan bahwa Marc akan tampil superaman di MotoGP-nya yang terakhir.

Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Raul Fernandez unjuk gigi, tampil menyita perhatian dengan kecepatannya.