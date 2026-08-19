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Hasil Pramusim Persib Memuaskan, Pelatih Sudah Punya Gambaran Skuad Baru

Hasil Pramusim Persib Memuaskan, Pelatih Sudah Punya Gambaran Skuad Baru
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengakhiri pramusim Super League 2026/27 dengan hasil yang memuaskan.

Mereka keluar sebagai pemenang turnamen Dewata Challange Series setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2.

Dalam trofeo ini, Maung Bandung juga melumat Sabah FC tiga gol tanpa balas.

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Pada pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tiga gol dicetak oleh Marc Klok, Balsa Sekulic, dan Gabriel Mutombo.

Laga yang diwarnai dua kartu merah itu berlangsung ketat, yang mana tuan rumah Bali lebih dahulu unggul, sebelum akhirnya berhasil come back di menit-menit akhir.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan laga semalam memang berjalan begitu ketat dan emosional bagi pemain.

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Pertandingan bagaikan penentu buat mereka, karena penentuan komposisi pemain yang akan dibawa di musim ini.

Igor senang, karena anak asuhnya menunjukkan keseriusan dan kerja keras hingga menit terakhir.

Persib Bandung keluar sebagai juara trofeo Dewata Challenge Series 2026 setelah mengalahkan Bali United (3-2) dan Sabah F (3-0). Begini kata Igor Tolic.

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