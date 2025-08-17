Hasil Race MotoGP Austria: Ada Motor Terbakar, Aldeguer Sensasional, Marc Marquez Juara
jpnn.com - SPIELBERG – Putaran kedua MotoGP 2025 dibuka dengan balapan sensasional pada race MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8) malam WIB.
Marc Marquez lagi dan lagi finis pertama, dan rekan satu timnya di Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia a.k.a Pecco lagi dan lagi bermasalah.
Marc mencatat kemenangan ke-1000 dalam sejarah race MotoGP dan sekaligus mengukir enam kemenangan beruntun -pertama sejak 2014.
Namun, sensasi balapan utama MotoGP Austria bukan milik Marc Marquez saja.
Marc finis pertama setelah bersusah payah menyalip Marco Bezzechi yang tampil konsisten setidaknya hingga setengah jalannya balapan.
Bukan cuma Bezzecchi. Ada satu nama lagi yang pantas mendapat tepuk tangan meriah, yakni Fermin Aldeguer. Pembalap Gresini itu finis kedua, di belakang Marc di depan Bezzecchi.
Sebelum memastikan podium kedua, Aldeguer yang start dari posisi ke-6 itu harus melorot ke urutan ke-8, lalu menggila, menduduki posisi ke-5, ke-4, ke-3, dan akhirnya kedua.
Race atau grand prix MotoGP Austria juga diwarnai tumbangnya juara dunia 2024 Jorge Martin dan terbakarnya motor kuning VR46 Racing Team yang ditunggangi Fabio Di Giannantonio.
Marc Marquez finis pertama pada race MotoGP Austria. Cek hasil lengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gagal di Warm Up MotoGP Austria, Marc Marquez Merasa Ada yang Berbeda Setelah Badai
- Apakah Marc Marquez Pura-Pura Tak Melihat Valentino Rossi?
- MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Juara Sprint Race, Semua Karena 1 Kesalahan Adiknya
- Pecco Gagal Finis, Marc Marquez Juara Sprint MotoGP Austria
- Marc Marquez Tumbang, Bezzecchi Pole Position di MotoGP Austria
- Marc Marquez Belum Yakin Bisa Menang di MotoGP Austria, Ini Penyebabnya