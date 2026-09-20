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Hasil Race MotoGP Austria: Pedro Acosta Luar Biasa, Bersejarah

Hasil Race MotoGP Austria: Pedro Acosta Luar Biasa, Bersejarah
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Juara MotoGP Austria Pedro Acosta (tengah) bersukacita di atas podium. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - SPIELBERG – Pedro Acosta akhirnya meraih kemenangan pertamanya di race atau grand prix MotoGP.

Pemuda Spanyol berusia 22 tahun itu menorehkannya dengan istimewa di MotoGP Austria.

Acosta memenangi race di kandang motornya, KTM, di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu (20/9) malam WIB.

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Penunggang Kuda Besi bernomor 37 itu pun menjadi pembalap pertama KTM yang memenangi race, sejak Miguel Oliveira di Thailand 2022.

Acosta -yang musim depan menjadi rekan satu tim Marc Marquez di Ducati, menjadi pemenang grand prix setalah naik 15 podium (runner up atau posisi ketiga).

“Saya sangat senang untuk fan, tim. Ini luar biasa," tutur Acosta kepada awak MotoGP setelah race.

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Sementara itu, dua pembalap di belakangnya, yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tak terlalu kecewa dengan hasil.

“Saya pikir posisi ketiga ini tidak terlalu buruk melihat bagaimana jalannya balapan,” kata Bezzecchi.

Race atau grand prix MotoGP Austria sengit, Pedro Acosta finis pertama dengan susah payah.

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