Hasil Race MotoGP Catalunya: Bagaimanapun, Pembalap Pertamina yang Juara
jpnn.com - CATALUNYA - Pembalap Pertamina VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio finis pertama pada Race atau Grand Prix MotoGP Catalunya, di Circuit de Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5) malam.
Lebih dari dramatis, karena ada kejadian tragis. Balapan utama pada MotoGP Catalunya itu diwarnai dua kali red flag -yang artinya balapan ataupun latihan harus dihentikan sementara karena ada kecelakaan atau trek tak bisa dipakai.
Setelah dua kali bendera merah itu, persaingan masih tegang mencekam dan belum berhenti memakan korban.
Setelah Enea Bastianini, Alex Marquez, dan Johann Zarco, menyusul kemudian Pedro Acosta dan Jorge Martin.
Bagaimanapun, Digia yang perkasa dan finis pertama.
"Saya sangat khawatir dengan banyak pembalap kecelakaan. Semoga semua tidak apa-apa. Pulih. Ya, tentu sangat bahagia bisa memenangi balapan," tutur Digia kepada awak MotoGP seusai race. (adk/jpnn)
Hasil Grand Prix MotoGP Catalunya 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 20m 6.243s
2. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.250s
3. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.466s
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +4.320s
5. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +4.679s
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +4.876s
7. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +4.971s
8. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +5.137s
9. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.377s
10. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +6.839s
11. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +6.916s
12. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +7.160s
13. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +10.147s
14. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +10.452s
15. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +11.808s
16. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +15.066s
17. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +16.245s
Gagal Finis
Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +58.592s
Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) DNF
Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) DNF
Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF
Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF
MotoGP Catalunya 2026
Jumat (15/5)
Free Practice 1 (Alex Marquez)
Practice (Pedro Acosta)
Sabtu (16/5)
Free Practice 2 (Joan Mir)
Qualifying 1 (Franco Morbidelli, Jorge Martin)
Qualifying 2 (Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Alex Marquez)
Sprint 12 Laps (Alex Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio)
Minggu (17/5)
Warm Up (Joan Mir)
Grand Prix 24 Laps (Fabio Di Giannantonio, Joan Mir, Fermin Aldeguer)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
