Hasil Race MotoGP Inggris: Aprilia Merajalela, 1, 2, dan 3
jpnn.com - TOWCESTER - Aprilia merajalela di MotoGP Inggris.
Setelah menempatkan pembalapnya menjadi pole sitter, lalu terbaik saat sprint, Aprilia juga mengirim Raul Fernandez berdiri paling tinggi di podium grand prix atau race MotoGP Inggris.
Pada balapan utama di Silverstone Circuit, Minggu (9/8) malam WIB, Raul Fernandez tampil mendominasi.
Jorge Martin harus puas di tempat kedua dan Marco Bezzecchi di podium ketiga untuk melengkapi sapu bersih posisi satu-dua-tiga untuk Aprilia. (cr/jpnn)
Hasil Race MotoGP Inggris 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 20 laps
2. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.538s
3. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +3.393s
4. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +4.702s
5. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +6.256s
6. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +6.382s
7. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +9.55s
8. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +22.288s
9. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +23.845s
10. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +25.411s
11. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +26.301s
12. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +26.883s
13. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +29.458s
14. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +41.31s
15. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +41.492s
16. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +42.379s
Gagal Finis
Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26)
Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V)
Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26)
Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)
MotoGP Inggris 2026
Jumat (7/8)
Free Practice 1 (Alex Marquez)
Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (8/8)
Free Practice 2 (Fabio Di Giannantonio)
Qualifying 1 (Franco Morbidellil Iker Lecuona)
Qualifying 2 (Jorge Martin, Raul Fernancez, Ai Ogura)
Sprint 10 Laps (Jorge Martin, Ai Ogura, Marco Bezzecchi)
Minggu (9/8)
Warm Up (Alex Marquez)
Grand Prix/Race 20 Laps (Raul Fernandez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi)
Jorge Martin harus puas di tempat kedua dan Marco Bezzecchi di podium ketiga race MotoGP Inggris 2026.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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