Hasil Race MotoGP Valencia: Bezzecchi Jadi Pemenang Terakhir

Marco Bezzecchi memimpin balapan grand prix MotoGP Valencia. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - VALENCIA - Marco Bezzecchi finis pertama pada grand prix MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (16/11) malam WIB.

Start paling depan, memimpin balapan sejak awal, Bezzecchi tampil perkasa, meski sempat mendapat ancaman dari Raul Fernandez di tiga lap terakhir.

Bezzecchi back to back, setelah pada seri sebelumnya; MotoGP Portugal, juga finis pertama.

Raul Fernandez finis kedua setelah memenangi persaingan ketat dengan Alex Marquez.

Alex Marquez sendiri harus puas di posisi ke-5 setelah gagal meredam Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio.

Giannantonio memenangi persaingan podium ketiga setelah menyalip Pedro Acosta.

"Saya sempat kehilangan irama, tetapi saya terpacu untuk memberikan kepuasan kepada tim, jadi, saya berusaha untuk terus ke depan," ujar Fabio Di Giannantonio kepada awak MotoGP seusai race.

"Saya sangat bahagia bisa naik podium, karena beberapa hari yang lalu saya masih cedera. Saya ikut bahagia karena Marco (Bezzecchi), Aprilia, yang finis pertama menyelesaikan musim ini," ujar Raul Fernandez.

Simak pernyataan para pemilik podium grand prix MotoGP Valencia 2025. Cek hasil lengkap di sini.

