Hasil Race MotoGP Valencia: Bezzecchi Jadi Pemenang Terakhir
jpnn.com - VALENCIA - Marco Bezzecchi finis pertama pada grand prix MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (16/11) malam WIB.
Start paling depan, memimpin balapan sejak awal, Bezzecchi tampil perkasa, meski sempat mendapat ancaman dari Raul Fernandez di tiga lap terakhir.
Bezzecchi back to back, setelah pada seri sebelumnya; MotoGP Portugal, juga finis pertama.
Raul Fernandez finis kedua setelah memenangi persaingan ketat dengan Alex Marquez.
Alex Marquez sendiri harus puas di posisi ke-5 setelah gagal meredam Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio.
Giannantonio memenangi persaingan podium ketiga setelah menyalip Pedro Acosta.
"Saya sempat kehilangan irama, tetapi saya terpacu untuk memberikan kepuasan kepada tim, jadi, saya berusaha untuk terus ke depan," ujar Fabio Di Giannantonio kepada awak MotoGP seusai race.
"Saya sangat bahagia bisa naik podium, karena beberapa hari yang lalu saya masih cedera. Saya ikut bahagia karena Marco (Bezzecchi), Aprilia, yang finis pertama menyelesaikan musim ini," ujar Raul Fernandez.
Simak pernyataan para pemilik podium grand prix MotoGP Valencia 2025. Cek hasil lengkap di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tinggal Satu Balapan Lagi, Lihat Klasemen MotoGP 2025
- Hasil Lengkap Sprint MotoGP Valencia & Komentar Pemenang
- Live Streaming Sprint MotoGP Valencia 2025 dan Starting Grid
- Jorge Martin Hadapi Dilema Besar di MotoGP Valencia 2025
- Pedro Acosta Pimpin Top 10 Practice MotoGP Valencia
- MotoGP Portugal 2025: Ramalan Alex Marquez yang Jadi Kenyataan di Portimao