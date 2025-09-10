Hasil Raker BKN & Pemda, Syarat Pemberkasan PPPK Paruh Waktu, Honorer Harus Teken SP
jpnn.com, JAKARTA - Hasil raker Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan pemda (BKPSDM dan BKD) pada Rabu (10/9), ada syarat pemberkasan bagi honorer yang diangkat PPPK paruh waktu.
Menurut Destri Irianto, pengurus Forum Honorer kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, salah satu persyaratan pemberkasan adalah surat pernyataan (SP). Informasi tersebut disampaikan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada honorer seusai raker dengan BKN.
"Hasil sementara zoom BKSDM dengan BKN dalam raker hari ini menyatakan, bagi honorer yang akan pemberkasan PPPK paruh waktu harus membuat SP dan ditandatangani,' kata Destri kepada JPNN, Rabu (10/9).
Dia menambahkan, sesuai arahan BKD/BKPSDM, maka honorer yang melakukan pemberkasan NIP PPPK paruh waktu sebaiknya membuat SP dahulu.
Sementara, untuk kelengkapan berkas lain masih dikoordinasikan dengan pihak terkait. (esy/jpnn)
Berikut ini surat pernyataan yang wajib diisi oleh honorer untuk diangkat PPPK paruh waktu.
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah
Hasil raker BKN dan Pemda, salah satu syarat ialah pemberkasan PPPK Paruh Waktu, honorer harus teken SP atau surat pernyataan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN
- Apa Hasil Raker BKN dengan Pemda & KL soal PPPK? Prof Zudan Kasih Bocoran
- Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu Tercantum di Pengumuman, Ada soal Gaji
- 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Setelah Pengumuman, Ada Pengangkatan Tahap 2? Coba Cek Kondisinya
- Banyak Honorer Lulusan SD Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, Catat Tenggat Pengisian DRH
- Bhimma: Ada Masalah Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu