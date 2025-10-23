Hasil Riset: Publik Desak Evaluasi dan Perbaikan Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah program prioritas sebagai realisasi janji kampanye dihadapkan pada tantangan.

Makan bergizi gratis (MBG) yang paling banyak mendapat sorotan berada pada peringkat ketiga menurut penilaian publik.

Sebanyak 51,3% menilai positif program MBG, menunjukkan besarnya dukungan publik yang tidak terbantahkan.

Di sisi lain penilaian negatif pun cukup tinggi mencapai 43,0%, sedangkan sisanya cenderung netral.

Demikian temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial presiden, wakil presiden, dan para menteri pada 24 September-3 Oktober 2025, dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

“Menduduki peringkat 3 besar penilaian terhadap program prioritas Prabowo-Gibran, publik mendesak dilakukannya evaluasi dan perbaikan terhadap program makan bergizi gratis (MBG),” ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa di Jakarta, pada Kamis (23/10).