Hasil Seleksi SMMPTN-Barat 2026 Diumumkan Besok, Ini Cara Cek dan Tahapan Registrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi SMMPTN-Barat 2026 dilaksanakan Selasa besok, 30 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Peserta bisa melihat hasilnya melalui laman resmi Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) maupun laman mirror yang disediakan masing-masing perguruan tinggi negeri (PTN) peserta.

SMMPTN-Barat 2026 merupakan jalur seleksi mandiri bersama yang diselenggarakan oleh 27 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) Wilayah Barat.

Seleksi dilakukan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang berlangsung serentak pada 17–24 Juni 2026.

Ketua SMMPTN-Barat 2026, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si., mengatakan seluruh tahapan seleksi telah berjalan dengan lancar, tertib, serta mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan.

"Berdasarkan data akhir pendaftaran, SMMPTN-Barat 2026 diikuti oleh 30.525 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.315 peserta telah menyelesaikan proses pendaftaran secara permanen dan berhak mengikuti seluruh tahapan seleksi," ujarnya, Senin (29/6).

Tingginya jumlah peserta menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh konsorsium BKS-PTN Barat.

Selain membuka akses yang lebih luas ke perguruan tinggi negeri, peserta juga diberikan keleluasaan memilih hingga dua program studi pada satu atau dua PTN yang berbeda.