Hasil Semifinal Denmark Open 2025: Sudah Ada 2 Korea ke Final

jpnn.com - ODENSE – Dua wakil Korea memastikan tiket final Denmark Open 2025 Super 750. Jumlahnya bisa bertambah.

Pada match 1 semifinal di Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (18/10) sore WIB, tunggal putri nomor satu dunia An Se Young akhirnya menyamakan kedudukan head to head dengan Akane Yamaguchi.

Rivalitas klasik An Se young vs Akane Yamaguchi kini imbang 15-15.

Pada 4 Besar tadi, An Se Young menang dengan susah payah 16-21, 21-10, 21-9.

Di final besok, An akan berhadapan dengan pemenang duel sesama China, yakni Han Yue melawan petahana Wang Zhi Yi.

Pada match 2 semifinal, juga bentrok wakil Korea vs duta Jepang.

Ganda putri Negeri Ginseng Baek Ha Na/Lee So Hee menundukkan duo Negeri Sakura Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto 21-15, 21-19 dalam waktu 60 menit.

Selanjutnya Baek/Lee akan menghadapi pemenang duel antara ganda Korea lainnya, yakni Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong versus ganda lawas China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.