Hasil Semifinal French Open 2025: An Se Young Vs Chen Yu Fei 87 Menit
jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Dua peraih emas Olimpiade, yakni An Se Young (Paris 2024) dan Chen Yu Fei (Tokyo 2020) sama-sama terbaring di lapangan setelah menyelesaikan pertemuan mereka di semifinal French Open 2025 Super 750, Sabtu (25/10) malam WIB.
Pertarungan ketat, mendebarkan, dan sarat momen ajaib di Glaz Arena, Cesson Sevigne itu dimenangi An Se Young setelah satu jam 27 menit (statistik BWF).
An Se Young si peringkat satu dunia menang 23-21, 18-21, 21-16. Gadis Korea berusia 23 tahun itu tampak kesulitan menopang tubuhnya sendiri setelah memastikan poin terakhir.
Di seberang net, Chen si perempuan China berumur 27 tahun yang kini berada di anak tangga ke-5 dunia itu juga berbaring sejenak sebelum bersalaman dengan An.
An Se Young kini boleh lega karena akhirnya menyamakan head to head dengan Chen Yu Fei menjadi 14-14.
Di final, An Se Young berhadapan dengan Wang Zhi Yi (China, ranking kedua) yang juga bersusah payah mengalahkan sesama China, Han Yue (ranking ke-4) di semifinal dengan skor 21-14, 20-22, 21-14.
Rangkaian semifinal French Open 2025 Super 750 masih menyisakan enam laga lagi. (bwf/jpnn)
Semifinal French Open 2025 Super 750
