Hasil Sidak Menkeu Purbaya ke Kanwil DJPb Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sidak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung pada Senin (24/8).

Purbaya menjelaskan sidak ini dilakukan untuk memastikan perkembangan pelaksanaan APBN di Jawa Barat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan tinjauan Purbaya, pelaksanaan APBN di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 mencatatkan surplus regional sebesar Rp 22,02 triliun.

Pendapatan negara di Jawa Barat tercatat telah mencapai Rp 85,61 triliun atau setara dengan 45,41 persen dari target yang ditetapkan.

Sektor perpajakan memberikan kontribusi sebesar Rp 81,30 triliun, didominasi oleh industri pengolahan yang menyumbang hampir 48 persen dari total penerimaan pajak.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Jawa Barat telah mencapai Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu anggaran.

Pertumbuhan mencolok terlihat pada belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun atau melonjak sebesar 115,37 persen dibandingkan periode Juli 2025.

Pemerintah juga telah merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dengan total nilai sebesar Rp 36,98 triliun.