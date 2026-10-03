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Hasil Sprint MotoGP Jepang: Kacau di Awal, Penalti di Akhir

Hasil Sprint MotoGP Jepang: Kacau di Awal, Penalti di Akhir
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MotoGP 2026. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - TOCHIGI - Sprint MotoGP Jepang di Motegi, Sabtu (3/10) siang WIB sarat drama. 

Pada awal lomba sudah terjadi kekacauan. Tiga pembalap, yakni Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Fabio Di Giannantonio out sebelum akhir lap 1.

Alex Marquez menjadi tersangka, setelah dalam tayangan ulang terlihat adik Marc Marquez itu menabrak bagian belakang motor Acosta, yang mengakibatkan Digia juga jatuh.

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Di luar kekacauan itu, Marc Marquez merebut posisi depan dari Jorge Martin saat melewati Tikungan 1.

Marc Marquez tak terbendung, menjauh meninggalkan Martin.

Di dua-tiga lap terakhir, Martin diancam Enea Bastianini dan Diogo Moreira.

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Pada lap terakhir terjadi persaingan superketat antara Martin-Bastianini-Moreira.

Martin mempertahankan posisi kedua, Bastianini ketiga, dan Moreira urutan ke-4.

Marilah lihat ke sini hasil sprint MotoGP Jepang 2026 di Motegi yang berlangsung menegangkan dan berakhir dramatis.

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