Hasil Sprint MotoGP Malaysia 2025
jpnn.com - SEPANG - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia a.k.a Pecco finis pertama pada Sprint MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Sabtu (25/10) sore WIB.
Pecco yang start dari urutan pertama mendominasi jalannya sepuluh lap sprint di Negeri Jiran itu.
Di belakang Pecco, Alex Marquez finis kedua yang membuat adik Marc Marquez itu memastikan posisi kedua klasemen MotoGP 2025.
Finis di urutan ketiga Fermin Aldeguer yang sekaligus membuat dia memastikan status rookie of the year.
Crash melaporkan, Fermin harus menghadapi penyelidikan lantaran ada kemungkinan melanggar tekanan ban.
Penalti delapan detik akan menurunkan Fermin ke posisi kedelapan. Namun, hal itu tetap mengamankan gelar rookie terbaik tahun ini. (adk/jpnn)
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 19m 53.725s
2. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +2.259s
3. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +3.138s
4. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.155s
5. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +6.541s
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +8.468s
7. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +10.232s
8. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +12.627s
9. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +12.974s
10. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +14.515s
11. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +14.924s
12. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.394s
13. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +15.461s
14. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +17.601s
15. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +17.721s
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +18.248s
17. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +22.398s
18. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +22.478s
19. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +25.412s
20. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +26.074s
Gagal Finis
Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V)
Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1)
Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)
MotoGP Malaysia 2025
Jumat (24/10)
Free Practice 1: Fermin Aldeguer
Practice: Pedro Acosta
Sabtu (25/10)
Free Practice 2: Luca Marini
Qualifying 1: Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia
Qualifying 2: Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli
Sprint 10 Laps: Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer
Minggu (26/10)
09.40-09.50 WIB: Warm Up
14.00 WIB: Grand Prix 20 Laps
