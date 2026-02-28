menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Hasil Sprint MotoGP Thailand: Bezzecchi Tumbang, Marquez Kena Penalti, Bos Ducati Marah

Hasil Sprint MotoGP Thailand: Bezzecchi Tumbang, Marquez Kena Penalti, Bos Ducati Marah

Hasil Sprint MotoGP Thailand: Bezzecchi Tumbang, Marquez Kena Penalti, Bos Ducati Marah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez (depan) vs Pedro Acosta di Sprint MotoGP Thailand 2026. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - BURIRAM - Sprint MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Buriram, Sabtu (28/2) sore WIB sarat drama.

Marco Bezzecchi (Aprilia) yang menduduki pole, gagal menyelesaikan sprint lantaran terjatuh di awal lomba.

Saat itu Bezzecchi sedang memimpin sprint, setelah bersaing keta, bergantian memimpin dengan Marc Marquez (Ducati).

Baca Juga:

Setelah Bezzecchi out, terjadi 'pertarungan' tak terduga antara Marc Marquez vs Pedro Acosta (KTM).

Marc dan Acosta membuat sprint di Buriram -pembuka semua balapan tahun ini, tegang.

Acosta berani meladeni Marc. Kadang side by side, sesekali nyaris bersenggolan.

Baca Juga:

Puncaknya ketika Marc 'menyentuh' Acosta dan membuat Acosta melebar.

Marc pun mendapat hukuman penalti turun satu posisi.

MotoGP 2026 dibuka dengan sprint gila di Chang International Circuit, Buriram. Dramatis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI