Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Menang, Bagnaia Posisi Keenam

Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: gresini racing

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap BK8 Gresini Racing Alex Marquez Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Catalunya 2026.

Dia mengungguli pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta dalam duel ketat di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5).

Alex Marquez keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan 12 putaran dengan catatan waktu 20 menit 02,258 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Acosta yang finis di posisi kedua, sebagaimana dikutip dari laman MotoGP.

Acosta yang memulai balapan dari pole position langsung mempertahankan posisi terdepan sejak start.

Pembalap muda asal Spanyol itu sempat mendapat tekanan dari Johann Zarco yang memelesat dari posisi kelima ke urutan kedua pada lap-lap awal.

Namun, Alex Marquez perlahan meningkatkan ritme balapan.

Dia pun berhasil merebut posisi kedua sebelum kemudian menyalip Acosta saat sprint race menyisakan enam putaran.

Balapan sempat diwarnai insiden jatuhnya Jorge Martin dari tim Aprilia Racing.

