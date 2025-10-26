menu
Hasil Super League Arema FC Vs Borneo FC: 4 Gol, 2 Kartu Merah

Bek Borneo FC Fajar Fathur Rahman (kanan) bentrok dengan pemain Arema FC. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - MALANG - Pemimpin klasemen BRI Super League Borneo FC Samarinda belum terbendung.

Bertamu ke kandang Arema FC pada pekan ke-10 di Stadion Kanjuruhan, Minggu (26/10) sore WIB, Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang 3-1.

Gol pertama lahir dari kaki Mariano Peralta pada menit ke-3, setelah memanfaatkan kemelut di saat pemain Arema seperti belum siap bermain sepak bola.

Arema FC lalu harus bermain dengan sepuluh pemain, lalu sembilan pemain.

Kartu merah pertama untuk tuan rumah diberikan kepada Julian Guevara. Akumulasi dua kartu kuning.

Kartu merah kedua buat Arema FC diberikan kepada Bayu Setiawan pada menit ke-78.

Borneo FC lalu menambah keunggulan melalui Douglas Coutinho pada menit ke-79.

Singo Edan -julukan Arema FC, mendapat gol hiburan setelah Dalberto Belo sukses mengeksekusi penalti pada menit 90+7.

Pertandingan Super League sore ini Arema FC vs Borneo FC di Kanjuruhan diwarnai empat gol dan dua kartu merah.

