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Hasil Super League: Persebaya Tertahan, Dewa United Menawan

Hasil Super League: Persebaya Tertahan, Dewa United Menawan
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Striker Persebaya Ramadhan Sananta (putih) berusaha mempertahankan bola dalam laga timnya melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Foto: Persebaya

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Dual sengit di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore WIB antara Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya berakhir tanpa pemenang.

Dua kesebelasan berbagi angka sama di pekan pertama Super League, main sama kuat 1-1.

Tim tamu Persebaya unggul lebih dahulu melalui Yann Mabella di menit ke-11

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Tuan rumah baru menyamakan kedudukan setelah kolabarosi Moussa Sidibe dengan Allano berbuah gol di menit ke-60.

Di Stadion Brawijaya Kediri, tuan rumah Persik Kediri tak mampu meredam permainan menawan Dewa United.

Dewa United menang 1-0 berkat gol Rafael Struick di menit ke-15.

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Pada waktu yang hampir bersamaan dengan laga Bhayangkara FC vs Persebaya dan Persik vs Dewa United itu, satu pertandingan lagi, yakni PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang berakhir tanpa pemenang.

Persita unggul lebih dahulu melalui Luquinhas di menit ke-49, PSIM menyamakan kedudukan melalui Adrian Purzycki di menit ke-84. Skor akhir 1-1. (fs/jpnn) 


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Ada tiga pertandingan Super League yang berlangsung bersamaan sore tadi, yakni di Bandar Lampung, Bantul, dan Kediri.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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