Hasil Super League Persik Vs Persis, 3 Gol Lahir di Brawijaya

jpnn.com - KEDIRI – Persik Kediri mendulang tiga poin setelah menampar Persis Solo pada laga tunda pekan ke-8 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (27/12) sore WIB.

Setelah dua babak, Persik menang 2-1.

Brawijaya yang sesak dengan pendukung Macan Putih -julukan Persik, bergemuruh setelah Ezra Walian membuka skor melalui penalti pada menit ke-20

Di ujung babak pertama, Persik unggul 2-0 melalui Jose Enrique.

Persis Solo si juru kunci memperkecil kedudukan setelah heading Xandro Schenk merobek gawang Persik pada menit 90+2.

Hasil laga membuat Persik kini mengoleksi 18 poin setelah lima kali menang, dua kali imbang, dan tujuh kali tumbang.

Sementara itu, Persis Solo masih dengan tujuh poin hasil satu kali menang, empat kali imbang, dan sepuluh kali kalah. (fs/jpnn)

Klasemen Sementara

flashscore