Hasil Super League Persik Vs Persis, 3 Gol Lahir di Brawijaya
jpnn.com - KEDIRI – Persik Kediri mendulang tiga poin setelah menampar Persis Solo pada laga tunda pekan ke-8 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (27/12) sore WIB.
Setelah dua babak, Persik menang 2-1.
Brawijaya yang sesak dengan pendukung Macan Putih -julukan Persik, bergemuruh setelah Ezra Walian membuka skor melalui penalti pada menit ke-20
Di ujung babak pertama, Persik unggul 2-0 melalui Jose Enrique.
Persis Solo si juru kunci memperkecil kedudukan setelah heading Xandro Schenk merobek gawang Persik pada menit 90+2.
Hasil laga membuat Persik kini mengoleksi 18 poin setelah lima kali menang, dua kali imbang, dan tujuh kali tumbang.
Sementara itu, Persis Solo masih dengan tujuh poin hasil satu kali menang, empat kali imbang, dan sepuluh kali kalah. (fs/jpnn)
Klasemen Sementara
flashscore
Brawijaya yang sesak dengan pendukung Persik Kediri, bergemuruh setelah Ezra Walian...
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bukan Sekadar Handbook: I League Siapkan Senjata Baru untuk Profesionalisme Liga
- Bojan Hodak Bicara PSM, Nama Persija Ikut Terseret
- Menjelang Persib Bandung vs PSM Makassar, Bojan Hodak Kirim Sinyal kepada Bobotoh
- Persib Vs PSM: 1.200 Orang Siaga, Ada 3 Titik Penyaringan
- Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan
- Di Hati Kapten Persib Masih Ada PSM Makassar, Selalu Spesial