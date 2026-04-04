Hasil Super League: PSM Ditahan Imbang Persis Solo 1-1

jpnn.com - JAKARTA - PSM Makassar ditahan imbang Persis Solo 1-1 pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4).

Tim Juku Eja selaku tuan rumah membuka keunggulan pada menit 18 melalui sundulan Yuran Fernandes, sebelum Persis menyamakan kedudukan berkat gol Roman Paparyha pada menit ke-62.

Hasil imbang ini tidak mengubah posisi kedua tim dalam klasemen sementara Super League. PSM tetap berada di posisi ke-13 kali ini dengan 25 poin, sedangkan Persis juga pada peringkat ke-15 (21 poin).

PSM dan Persis Solo memulai pertandingan dengan tempo sedang. Tuan rumah mencoba mengkreasikan peluang pertamanya dari tembakan Savio Roberto yang masih mudah ditangkap kiper Persis Muhammad Riyandi.

Tidak berselang lama, giliran Persis yang dapat menusuk ke pertahanan PSM. Dimitri Lima melepaskan tembakan yang juga dapat ditangkap kiper PSM, Hilmansyah.

Beberapa saat kemudian, kiper Persis Riyandi harus bekerja keras untuk menghalau umpan-umpan silang yang mengarah ke mulut gawang.

Namun, Riyandi harus memungut bola dari gawangnya pada menit ke-18. Dari situasi tendangan sudut, bola dilepaskan Victor Luiz untuk ditanduk dengan leluasa oleh Yuran Fernandez. 1-0 untuk PSM.

Gawang Persis kembali terancam beberapa menit kemudian. Aloisio Soares melepaskan tembakan yang kali ini belum tepat sasaran. Selain itu satu tendangan sudut milik PSM yang melintas mulut gawang Persis juga gagal disambar.