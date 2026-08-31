Hasil Survei: 35% Pemuda Jepang Tidak Berniat Menikah, Terungkap Alasannya
jpnn.com - TOKYO – Hasil surveI menunjukkan sebanyak 35 persen anak muda lajang di Jepang tidak berencana untuk menikah.
Hasil survei pemerintah Jepang yang dirilis pada Senin (31/8).
Apa alasan pemuda Jepang tidak berencana untuk menikah?
Banyak dari mereka menyebut kekhawatiran mengenai pendapatan dan perubahan gaya hidup sebagai kendala umum untuk maju ke jenjang pernikahan.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai hal yang mereka prioritaskan dibandingkan pernikahan, dengan diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban, sebanyak 50,8 persen menjawab "menikmati waktu luang dan hobi".
Survei daring berskala besar pertama yang dilakukan Badan Anak dan Keluarga Jepang dimulai pada 20 Mei tersebut bertujuan untuk memahami persoalan dan perubahan pandangan di kalangan anak muda, di tengah meningkatnya kecenderungan untuk tetap tidak menikah atau menunda pernikahan.
Survei itu menyasar sekitar 100.000 laki-laki dan perempuan berusia 15 hingga 39 tahun di seluruh Jepang.
Badan tersebut menganalisis 68.000 tanggapan valid yang diterima hingga 23 Juli.
Hasil surveI menunjukkan sebanyak 35 persen pemuda di Jepang tidak berencana untuk menikah. Silakan disimak alasannya.
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