Hasil Survei CISA: 74,8 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Wapres Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru lembaga Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja satu tahun Wapres Gibran berada di angka 74,8 persen.

Survei CISA ini dilakukan pada 13-20 Oktober 2025 terhadap 1.224 responden yang merupakan masyarakat dengan usia di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 34 Provinsi di Indonesia.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Margin of error dari survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan ± 95 persen.

“Tingkat kepuasan masyarakat atau responden terhadap kinerja Wapres Gibran selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, berada di angka 74,8 persen. Lalu ada yang sangat puas dengan kinerja Wapres Gibran sebanyak 4,1 persen, cukup puas 12,5 persen dan yang tidak puas hanya 7,9 persen. Sisanya responden tidak menjawab atau menjawab tidak tahu,” ujar Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa saat rilis hasil survei di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Herry mengatakan tingkat kepuasan masyarakat ini selaras dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres.

Sebanyak 79,6 persen masyarakat percaya dengan gaya kepemimpinan Gibran sebagai wapres, lalu yang sangat percaya 2,5 persen, cukup percaya 5,1 persen dan yang tidak percaya 5,1 persen. Sisanya responden tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

“Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Wapres Gibran ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya yang dinilai masyarakat partisipatif sebanyak 17,8 persen, kolaboratif sebanyak 16,9 persen, kreatif 15,9 persen, melayani 14,7 persen, demokratis 13,2 persen dan transformasional 10,6 persen," ungkap dia.