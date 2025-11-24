Hasil Survei CISA: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri dan Berharap Jadi Simbol Supremasi Sipil
jpnn.com, JAKARTA - Center for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis hasil survei tentang Persepsi Publik terhadap Polri sebagai Simbol Supremasi Sipil.
Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik. Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber.
Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.
Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa menjelaskan secara umum persepsi publik terhadap Polri sangat positif dan itu terlihat dari data survei.
Menurutnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Herry Mendrofa menyampaikan hal itu saat merilis hasil survei lembaganua di Jakarta, Senin 24 November 2025.
“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, Gakkum (penegakan hukum) dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum, semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” ujar Herry.
Dia melanjutkan secara kumulatif, masyarakat menilai Polri sebagai bagian dari institusi penegak hukum sudah berjalan baik.
