Hasil Survei Independen: AQUA Jadi Merek AMDK Paling Dipercaya dan Terlaris

jpnn.com, JAKARTA - Merek air minum dalam kemasan (AMDK) AQUA mengukuhkan posisinya sebagai produk yang paling dipercaya sekaligus paling laris di Indonesia berdasarkan Survei Nasional BUMN & Brand Perception 2026.

Hasil pemaparan Survei Nasional BUMN & Brand Perception 2026 menunjukkan performa kuat AQUA dalam meraih pangsa kepercayaan dan konsumsi merek AMDK di masyarakat dengan perolehan angka mencapai 46,2 persen.

Di posisi kedua, merek Le Minerale menyusul dengan persentase sebesar 26,8 persen. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Cleo yang meraih angka sebesar 3,6 persen.

Sementara itu, sisa responden tersebar pada sejumlah merek AMDK lainnya.

"Aqua dan Le Mineral cukup tinggi gitu, cukup menjadi nomor satu dan nomor dua ya, masih mendominasi pasar ya dan lainnya masih bisa menyusul berimbang," kata peneliti XSagha, Ahmad Zia Fitrahudin dalam paparannya.

Pilihan konsumen terhadap produk AMDK tak lepas dari harga dan kemudahan memperoleh produk serta jaminan kebersihan dan kualitas higienis. Zia menyebut kedua faktor tersebut menjadi alasan dasar masyarakat memilih Aqua sebagai produk air mineral konsumsi mereka.

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Berdasarkan hasil survei, sebesar 35,5 persen memilih produk AMDK karena harga dan mudah ditemukan di toko ritel atau kelontong dan 25,4 persen melihat jaminan kebersihan dan kualitas higienis. Sedangkan 16 persen memilih karena rasa dan kesegaran air.

Sementara, kemasan air seperti galon guna ulang atau BPA Free tidak menjadi alasan utama konsumen dalam memilih produk AMDK. Hanya 3,7 persen konsumen yang menjadikan alasan ini sebagai dasar untuk memilih produk minuman.