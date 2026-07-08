Hasil Survei IndexMundi Bikin Heboh, Burhanuddin Muhtadi Soroti Kelemahan Metodologi

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyoroti survei yang dirilis IndexMundi Global Surveys. Dia menilai survei bukan ditujukan pada objek yang dinilai, melainkan pada kualitas metodologi yang digunakan.

Burhanuddin menyebut sebuah hasil survei harus ditopang metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Salah satu survei yang menuai sorotan banyak pihak, yakni menempatkan Polri sebagai institusi yang dipersepsikan paling korup di kawasan Asia Tenggara.

"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Mekanisme pengumpulan data melalui survei daring terbuka, menurutnya, tidak mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Data yang terkumpul hanya mencerminkan pandangan dari sebagian pengguna internet yang memilih untuk berpartisipasi.

"Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah," ujarnya.

Burhanuddin memaparkan salah satu persoalan mendasar dalam survei tersebut adalah munculnya bias sampel atau sampling bias.

Hal itu terjadi karena responden hanya berasal dari individu yang memiliki akses internet, memahami teknologi, dan menguasai bahasa yang digunakan dalam platform survei.