Hasil Survei Terbaru: Inilah Menteri yang Programnya Paling Dikenal Publik

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini hasil survei terbaru berkaitan dengan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei Index Politica menunjukkan 83,5 persen masyarakat puas atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam setahun terakhir.

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

Fadhly menjelaskan, sebanyak 90,8 persen responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan Prabowo melalui pemberitaan media massa dan media sosial.

Dalam survei nasional tersebut, Index Politica juga merilis kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang paling dikenal.

Hasilnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikenal dengan program stimulus Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara dan BSI, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan program peningkatan lifting minyak dan Biodiesel 45.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin dikenal dengan program transfer teknologi kapal selam scorpen, drone dan pesawat tempur, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dengan penurunan jumlah stunting balita

Adapun Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan program revitalisasi irigasi dan bendungan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras dan jagung, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan program penurunan biaya haji.