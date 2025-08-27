Hasil Survei Terbaru: Polri, Kejagung dan KPK Lembaga Penegak Hukum Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasil Survei yang dipublikasikan pada Rabu (27/8/2025) itu menempatkan Polri sebagai salah satu institusi yang paling dipercaya publik.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan hasil survei yang dilakukan pihaknya itu menjadi kabar gembira buat Polri.

Dia menyebut Korps baju cokelat itu mulai mendapatkan tempat di hati publik dengan berbagai gebrakan dan prestasi.

Citra positif Polri ini, kata Fernando mesti dipertahankan dengan terus menggenjot kinerjanya.

“Mengenai kepolisian. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat," kata Fernando.

Adapun survei Rumah Politik Indonesia menunjukkan Polri menjadi lembaga nomor satu dengan kinerja paling mentereng di banding lembaga penegak hukum lainnya, Polri mendapat presentase 20,11 persen.

Berikutnya adalah KPK sebesar 20,9 persen disusul Kejaksaan Agung sebesar 20,5 persen. Sementara dua lembaga lain di urutan terbawah adalah Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi dengan masing-masing memperoleh 18,51 persen dan 17,21 persen.

Survei yang berlangsung di 34 Provinsi dari tanggal 22 hingga 26 Agustus 2025 tersebut melibatkan 1.525 orang yang berasal dari berbagai latar belakang.