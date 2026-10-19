Hasil Survei: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Prabowo Tetap Kuat
jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Adidaya Institute menunjukkan bahwa sebanyak 60,3 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Survei nasional Adidaya tersebut menggambarkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menjelang dua tahun pemerintahan.
Data survei sebagaimana diterima di Jakarta, Minggu (18/10), juga menunjukkan bahwa 36,2 persen menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo, sementara 3,5 persen lainnya tidak menjawab.
Sementara itu, survei mendapati tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebesar 51,4 persen.
Adapun yang menyatakan tidak puas sebesar 44,8 persen dan tidak menjawab 3,8 persen.
Tingkat kepuasan juga terlihat pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara keseluruhan, yakni 52,8 persen.
Sebanyak 30,4 persen mengaku tidak puas dan 4 persen tidak menjawab.
Lebih lanjut survei tersebut memotret sejumlah alasan terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo tetap kuat.
Survei terbaru tersebut memotret sejumlah alasan terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tetap kuat.
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