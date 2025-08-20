Hasil Tes DNA Diumumkan Hari Ini, Lisa Mariana Tetap Yakin
jpnn.com, JAKARTA - Hasil tes DNA (deoxyribonucleic acid) dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana akan segera diketahui.
Pihak Bareskrim Polri rencananya bakal mengumumkan hasil tersebut pada Rabu (20/8).
Kabar itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat dihubungi pada Selasa (19/8).
"Informasi dari Bareskrim, jam satu," kata Muslim Jaya Butarbutar.
Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mengatakan kliennya sangat menantikan hasil tes DNA tersebut.
Menurutnya, Lisa Mariana meyakini hasil tes DNA akan membuktikan bahwa putrinya merupakan anak dari Ridwan Kamil.
"Sebagai seorang ibu, Lisa tetap yakin," tambah Jhonboy.
Diketahui, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.
