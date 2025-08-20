Hasil Tes DNA Diumumkan, Putri Lisa Mariana Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA.

Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik dengan putri Lisa Mariana.

Hal tersebut membuktikan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukan anak biologis dari Ridwan Kamil.

Informasi tersebut diungkapkan Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Rizki Agung Prakoso dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).

“Hasil tes DNA RK dan CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non identik,” kata Kombes Rizki Agung.

Menurutnya, penyidik akan menjadikan hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sebagai bukti perkara.

Setelah adanya bukti tersebut, penyidik bakal mengambil langkah lanjutan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil.

"Gelar perkara apa yang dilakukan kemudian," imbuhnya.