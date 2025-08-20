menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Hasil Tes DNA Diumumkan, Putri Lisa Mariana Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil

Hasil Tes DNA Diumumkan, Putri Lisa Mariana Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil

Hasil Tes DNA Diumumkan, Putri Lisa Mariana Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers pengumuman hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan CA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu (20/8). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA.

Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik dengan putri Lisa Mariana.

Hal tersebut membuktikan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukan anak biologis dari Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Informasi tersebut diungkapkan Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Rizki Agung Prakoso dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).

“Hasil tes DNA RK dan CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non identik,” kata Kombes Rizki Agung.

Menurutnya, penyidik akan menjadikan hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sebagai bukti perkara.

Baca Juga:

Setelah adanya bukti tersebut, penyidik bakal mengambil langkah lanjutan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil.

"Gelar perkara apa yang dilakukan kemudian," imbuhnya.

Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI