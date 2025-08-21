Hasil Tes DNA Tak Identik, Lisa Mariana: Tak Akan Kubiarkan Kecurangan Terjadi
jpnn.com, JAKARTA - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana menanggapi hasil tes DNA anaknya berinisial CA yang dinyatakan tidak identik dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Dalam siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Rabu (20/8), dia mengaku sudah mengetahui sejak awal bahwa hasil tes tersebut akan negatif.
Lisa Mariana menyebut adanya kejanggalan dalam proses pemeriksaan DNA putrinya tersebut.
“Hasil bakal negatif, itu sudah tahu. Santai. Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi,” kata Lisa sambil menahan tangis.
Lisa juga menegaskan dirinya tidak takut menghadapi kemungkinan gugatan hukum terkait tudingan yang selama ini dia lontarkan.
“Gue enggak takut digugat,” sambung Lisa, dalam siaran live yang disaksikan ribuan pengikutnya.
Selain itu, Lisa menyatakan akan hadir sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Agustus 2025.
Dia mengisyaratkan bakal membongkar hal-hal lain yang menurutnya belum terungkap.
Lisa Mariana mengeklaim sudah tahu hasil tes DNA anaknya negatif dan bersumpah akan bongkar fakta lain.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Nunung Ketakutan
- Telisik Dugaan Aliran Dana Kasus Korupsi yang Seret Ridwan Kamil, KPK Bakal Periksa Lisa Mariana
- CA Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil, Kubu Lisa Harap Tak Ada Saling Menyudutkan
- Kasus Lisa Mariana VS Ridwan Kamil Memasuki Babak Baru
- Polisi Pastikan Tes DNA Anak Lisa Mariana Didasari Keilmuan Valid
- Status Lisa Mariana Belum Tersangka, Mabes Polri Bilang Begini