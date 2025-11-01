Hasil Tes Urine Negatif, Istri Onad Diizinkan Pulang

menu
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Kabar penangkapan Onadio Leonardo alias Onad atas kasus dugaan narkoba turut menyeret nama istrinya, Beby Prisillia.

Pasalnya, Beby juga sempat diamankan oleh polisi untuk pemeriksaan, setelah Onad ditangkap di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan menuturkan bahwa Beby telah selesai melakukan pemeriksaan dan diizinkan untuk pulang.

Adapun hasil tes urine ibu dua anak itu negatif mengonsumsi narkoba.

"Kalau istrinya pemeriksaan dan hasil cek urinenya, sudah selesai dilaksanakan pada hari Kamis, dan negatif. Dan sudah dipulangkan," ungkap Wisnu Wirawan saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (1/11).

Oleh karena itu, Beby Prisillia sudah bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Makanya kemarin dia sudah bisa update stasus di sosmed," tambah Wisnu Wirawan.

Sebelumnya, Onadio Leonardo ditangkap Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan kasus narkona.

Kabar penangkapan Onadio Leonardo atau akrab disapa Onad, atas kasus dugaan narkoba, turut menyeret nama sang istri, Beby Prisilia.

