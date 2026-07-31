Hasil Timor Leste vs Indonesia, Skuad Garuda Menang 3-0, Mitchell Baker Sumbang Gol

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia mengalahkan Timnas Timor Leste 3-0 pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7).

Kemenangan ini hadir berkat strategi pergantian pemain dari Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Dikutip dari laman penyelenggara, Indonesia harus bersusah payah meraih tiga poin tersebut setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Timor Leste pada babak pertama.

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Timnas Indonesia yang unggul jumlah pemain sejak menit ke-21 setelah bek Timor Leste dikartu merah, harus berjuang sampai menit ke-74 untuk memecahkan kebuntuan.

Gol pertama Indonesia dilesakkan oleh Shayne Pattynama yang memanfaatkan umpan dari Dony Pamungkas.

Dua nama tersebut menjadi bagian dari pergantian pemain yang dilakukan John Herdman setelah turun minum.

Setelah Rayhan Hannan bertukar tempat dengan Egy Maulana Vikri pada menit ke-46, Sandy Walsh dan Shayne Pattynama masuk delapan menit kemudian menggantikan masing-masing Wahyu Prasetyo dan Brian Fatari.

Pada menit ke-66, giliran Ragnar Oratmangoen dan Dony Pamungkas yang menginjakkan kaki di lapangan, menggantikan Tim Geypens dan Marc Klok.