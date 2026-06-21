Hasil Tunisia vs Jepang di Piala Dunia 2026: Ueda Cetak Brace, Samurai Biru Menang 4-0

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jepang menang telak 4-0 atas Tunisia pada laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko, Minggu WIB.

Gol-gol yang membuat Jepang meraih kemenangan terbesarnya sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia tersebut dicetak oleh Daichi Kamada (4'), Ayase Ueda (31', 84'), dan Junya Ito (69').

Kekalahan itu membuat Tunisia menyusul Turki dan Haiti yang juga gugur dari Piala Dunia 2026, meski babak grup masih menyisakan satu pertandingan.

Pada laga itu, Jepang yang bermain tanpa Takefusa Kubo yang cedera nyaris tidak menemui kesulitan berarti.

Samurai Biru tetap bermain solid dan mengontrol jalannya laga selama 90 menit.

Jepang yang tampil apik hanya membutuhkan empat menit untuk membuka keunggulan melalui Daichi Kamada yang memanfaatkan umpan silang Keito Nakamura.

Jepang kemudian menambah gol pada menit ke-30 melalui tendangan keras penyerang Ayase Ueda dari luar kotak penalti.

Ueda menerima bola di area tengah dari Ko Itakura, dan menuntaskan operan itu dengan tendangan keras yang tidak sanggup dihentikan Kiper Tunisia Aymen Dahmen.